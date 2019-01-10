Подросток и женщина погибли, еще четыре человека пострадали в ДТП на Ставрополье
Ставропольский край Ксения Мареич
В Нефтекумском районе Ставропольского края 10 января произошло ДТП, в котором погибли два человека и четверо пострадали
Авария произошла в 13:30 на 79-м км трассы Буденновск — Ачикулак — Нефтекумск. По предварительным данным, водитель машины Hyundai Elantra не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Lada Priora.
От полученных травм на месте скончался 15-летний пассажир иномарки и 50-летняя пассажирка Priora. Обоих водителей и двух пассажиров Hyundai госпитализировали.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
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