Подросток и женщина погибли, еще четыре человека пострадали в ДТП на Ставрополье

Ставропольский край

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В Нефтекумском районе Ставропольского края 10 января произошло ДТП, в котором погибли два человека и четверо пострадали

Авария произошла в 13:30 на 79-м км трассы Буденновск — Ачикулак — Нефтекумск. По предварительным данным, водитель машины Hyundai Elantra не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Lada Priora. 

От полученных травм на месте скончался 15-летний пассажир иномарки и 50-летняя пассажирка Priora. Обоих водителей и двух пассажиров Hyundai госпитализировали. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю. 

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