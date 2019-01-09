Главой МВД по Краснодарскому краю может стать начальник УМВД Югры

Главное управление МВД России пр Краснодарскому краю может возглавить начальник УМВД России по Югре Василий Романица

Романице предложили возглавить кубанскую полицию в связи с наступлением предельного возраста его нахождения на руководящей должности в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил 9 января URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии другого источника агентства, глава УМВД ХМАО не получал никаких предложений по работе.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру заявили, что не обладают информацией о назначении нового начальника.

Как писали Юга.ру, в ноябре прошлого года начальник ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимир Виневский ушел со своего поста.