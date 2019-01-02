Из-за попадания фейерверка сгорела «Газель» в Новороссийске
В Новороссийске 1 января произошло возгорание грузового автомобиля
В 00:42 спасатели получили сообщение о том, что на улице Бирюзовой загорелась машина. В 00:44 сотрудники МЧС прибыли на место, в 00:49 ликвидировали возгорание.
В тушении были задействованы восемь специалистов и две машины. Площадь пожара составила 5 кв. метровЭ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
По данным gorod-novoross.ru, причиной пожара стало попадание пиротехники в автомобиль.
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