В Сочи иномарка сбила мужчину с тележкой мандаринов

Краснодарский край

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Утром 31 декабря в Сочи водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Инцидент произошел около 6 часов в Адлерском районе на мосту через реку Мзымта по улице Станиславского. 67-летний мужчина шел по мосту с тележкой, его сбил автомобиль Honda. По предварительным данным, водитель иномарки не заметил мужчину в темноте.

С места происшествия водитель скрылся, через несколько часов его задержали, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

ДТП Сочи
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