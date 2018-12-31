В Ингушетии застрелили религиозного деятеля Белхароева

Ингушетия

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Ночью 31 декабря в Назрани обстреляли автомобиль известного религиозного деятеля и Ибрагима Белхароева

Hyundai Solaris обстреляли около 0:30 на углу улиц Осканова и Пионерская. 46-летний пассажир погиб, 28-летний водитель ранен, передает РИА «Новости»

Погибшим оказался Белхароев, пострадавшим — его водитель Або Ашуев, пишет «КП». Источник издания сообщил, что стрелок, по предварительным данным, был не один.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Ибрагима Белхароева уже совершались покушения. Как сообщали Юга.ру, в мае 2016 года был подорван его автомобиль. Виновного нашли, его приговорили к 3,5 годам колонии, пишет «Кавказский узел».

Ибрагим Белхароев — потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, который возглавлял одно из течений ислама в Ингушетии в XIX — начале XX века, однако сам он не имеет религиозного образования и не является шейхом. В числе его родственников — старейшина религиозного направления последователей Батал-хаджи Белхороева Султан Белхароев (он умер в 2017 году после болезни), и депутат парламента республики Ахмед Белхароев.

Убийство
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