В Ингушетии застрелили религиозного деятеля Белхароева
Ночью 31 декабря в Назрани обстреляли автомобиль известного религиозного деятеля и Ибрагима Белхароева
Hyundai Solaris обстреляли около 0:30 на углу улиц Осканова и Пионерская. 46-летний пассажир погиб, 28-летний водитель ранен, передает РИА «Новости».
Погибшим оказался Белхароев, пострадавшим — его водитель Або Ашуев, пишет «КП». Источник издания сообщил, что стрелок, по предварительным данным, был не один.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее на Ибрагима Белхароева уже совершались покушения. Как сообщали Юга.ру, в мае 2016 года был подорван его автомобиль. Виновного нашли, его приговорили к 3,5 годам колонии, пишет «Кавказский узел».
Ибрагим Белхароев — потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, который возглавлял одно из течений ислама в Ингушетии в XIX — начале XX века, однако сам он не имеет религиозного образования и не является шейхом. В числе его родственников — старейшина религиозного направления последователей Батал-хаджи Белхороева Султан Белхароев (он умер в 2017 году после болезни), и депутат парламента республики Ахмед Белхароев.
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