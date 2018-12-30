Ребенок и трое взрослых пострадали при столкновении автомобилей в Ростовской области
Ростовская область Маша Волобуева
В Ростовской области 30 декабря произошло ДТП, где пострадали четыре человека и один погиб
Авария произошла в 9:00 на трассе Ростов — Волгодонск. По предварительным данным, 28-летний водитель ВАЗ-2114 во время обгона лоб в лоб врезался в Renault Symbol.
В результате ДТП погиб пассажир отечественного автомобиля. Обоих водителей и двоих пассажирок иномарки (женщину и двухлетнюю девочку) госпитализировали, сообщает 161.ru.
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