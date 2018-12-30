В самолете Москва — Ростов пассажир ударил бортпроводника
Ростовская область Маша Волобуева
В ростовском аэропорту Платов 30 декабря задержали пассажира, ударившего бортпроводника
Инцидент произошел на борту самолета Москва — Ростов-на-Дону. Командир воздушного судна сообщил полицейским, что один из пассажиров курил, бранился и ударил бортпроводника, который сделал ему замечание.
Полицейские доставили нарушителя в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту. В отношении мужчины составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
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