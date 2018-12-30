В самолете Москва — Ростов пассажир ударил бортпроводника

Ростовская область

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В ростовском аэропорту Платов 30 декабря задержали пассажира, ударившего бортпроводника

Инцидент произошел на борту самолета Москва — Ростов-на-Дону. Командир воздушного судна сообщил полицейским, что один из пассажиров курил, бранился и ударил бортпроводника, который сделал ему замечание.

Полицейские доставили нарушителя в  дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту. В отношении мужчины составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Авиация Ростов-на-Дону
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