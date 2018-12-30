Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области
Ростовская область Маша Волобуева
В Ростовской области 30 декабря три человека погибли при столкновении автомобилей
Авария произошла в 5:10 в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, 38-летний водитель Datsun on-DO врезался в КамАЗ, ехавший в попутном направлении.
В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и двое пассажиров. Еще одного пассажира Datsun госпитализировали. Полиция проверяет обстоятельства ДТП, сообщает ТАСС.
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