Уборщица морга обокрала покойника в Ставропольском крае
Апанасенковский районный суд 25 декабря вынес приговор женщине, которую обвинили в краже золотых серег у умершего человека
В суде установили, что в августе уборщица служебных помещений Апанасенковской районной больницы в морге сняла с ушей умершего человека золотые серьги стоимостью 10 тыс. рублей.
В судебном заседании женщина согласилась с предъявленным ей обвинением и ходатайствовала о слушании дела в особом порядке. Суд учел, что она явилась с повинной, способствовала раскрытию преступления. Женщина была беременна и у нее на иждивении были дети. Она добровольно возместила ущерб.
Суд назначил женщине наказание в восемь месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба районного суда.
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