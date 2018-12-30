Уборщица морга обокрала покойника в Ставропольском крае

Апанасенковский районный суд 25 декабря вынес приговор женщине, которую обвинили в краже золотых серег у умершего человека

В суде установили, что в августе уборщица служебных помещений Апанасенковской районной больницы в морге сняла с ушей умершего человека золотые серьги стоимостью 10 тыс. рублей.

В судебном заседании женщина согласилась с предъявленным ей обвинением и ходатайствовала о слушании дела в особом порядке. Суд учел, что она явилась с повинной, способствовала раскрытию преступления. Женщина была беременна и у нее на иждивении были дети. Она добровольно возместила ущерб.

Суд назначил женщине наказание в восемь месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба районного суда.