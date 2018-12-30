Двухлетний ребенок насмерть замерз в Приморско-Ахтарском районе

В поселке Октябрьском Приморско-Ахтарского района мальчик умер от переохлаждения

Двухлетний ребенок пропал в промежутке с 1:30 до 7:00 27 декабря. Его 46-летняя мать обратилась в полицию. Сотрудник МВД нашел ребенка без сознания на пустыре, прилегающем к территории дома. Мальчика госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что мальчик умер от переохлаждения, передает телеканал «360».