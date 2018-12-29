Выставка арт-елок и старинных елочных игрушек пройдет в Майкопе

На городской конкурс «Арт-елка» в 2018 году поступило рекордное количество работ — более 600 поделок из Майкопа, Адыгейска и станицы Гиагинской

Жители и гости Адыгеи смогут выбрать лучшую самодельную елку на выставке альтернативной новогодней ели. Она состоится 3 января в 15:00 в фойе городского Дома культуры «Гигант», сообщили в управлении культуры администрации Майкопа.

Посетители выставки смогут проголосовать за понравившуюся работу. По итогам зрительского голосования будет учрежден специальный приз. Также жюри определит победителей в 12 раных номинациях: «Елочка-прима», «Елочка в национальном стиле», «Елочка-сказка», «Елочка-фантазия», «Вкусная елочка», «Елочка — природные материалы», «Бумажная елочка», «Елочка-тильда», «Гламурная елочка», «Ретро-елочка», «Техно-елка», «Елочка-гигант».

Одновременно в дни новогодних каникул впервые будет проходить выставка-фестиваль старинных елочных игрушек «История игрушки —история семьи». Более 60 старинных игрушек, которые были изготовлены до 1990 года, украсят елку в фойе «Гиганта». Владельцы игрушек подготовили мини-презентацию об истории ее появления в своей семье.