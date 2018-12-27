В Сочи прогнозируют сильный снегопад и грозу

В ночь с 27 на 28 декабря в прибрежной зоне Сочи ожидается дождь, переходящий в мокрый снег

В предгорной зоне курорта синоптики прогнозируют сильный снегопад, грозу, ухудшение видимости до 500-1000 метров. На дорогах гололедица. Ветер усилится до 15 м/с.

Все городские службы перешли в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта воздержаться от поездок на личном транспорте, отдыха в горах и вблизи водоемов.