В Сочи прогнозируют сильный снегопад и грозу

Краснодарский край

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В ночь с 27 на 28 декабря в прибрежной зоне Сочи ожидается дождь, переходящий в мокрый снег

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В предгорной зоне курорта синоптики прогнозируют сильный снегопад, грозу, ухудшение видимости до 500-1000 метров. На дорогах гололедица. Ветер усилится до 15 м/с.

Все городские службы перешли в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта воздержаться от поездок на личном транспорте, отдыха в горах и вблизи водоемов.

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