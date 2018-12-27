В Батайске рухнувший столб раздавил машину Деда Мороза
Ростовская область Ксения Мареич
В Батайске 25 декабря упавший столб повредил автомобиль местного жителя
Инцидент произошел на улице Городской. Бетонный столб рухнул на автомобиль «ВАЗ-2114».
По данным Donnews.ru, машина принадлежит местному жителю, который перед Новым годом работает Дедом Морозом. Мужчина оставил автомобиль у детского сада, где выступал на утреннике. В это время около учреждения рухнул старый тополь, он оборвал провода и задел столб, который в свою очередь упал на машину.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области порталу Юга.ру подтвердили эту информацию. В результате происшествия никто не пострадал.
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