В Чечне произошло землетрясение

Чечня

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В Ножай-Юртовском районе Чечни ночью 28 ноября зафиксировали подземные толчки

По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировали в 7 км от чеченского села Центорой, в 25 км от села Курчалой и в 33 км от Хасавюрта.

Толчок на глубине 70 км произошел в 6:43.

Как писали Юга.ру, 19 ноября в Сунженском районе Ингушетии ночью зафиксировали подземные толчки.

Землетрясения
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