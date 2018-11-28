В Чечне произошло землетрясение

В Ножай-Юртовском районе Чечни ночью 28 ноября зафиксировали подземные толчки

По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировали в 7 км от чеченского села Центорой, в 25 км от села Курчалой и в 33 км от Хасавюрта.

Толчок на глубине 70 км произошел в 6:43.