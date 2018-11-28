На Кубани изменили законы, чтобы упростить трудоустройство инвалидов и помочь им добраться до работы

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на планерном совещании 28 ноября приняли изменения в ряде законов о работе и транспортном обслуживании инвалидов

На 15-й сессии ЗСК депутаты рассмотрели вопросы доступности объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов. Депутаты подчеркнули, что необходимо следить, чтобы граждане, имеющие трудности с передвижением, могли попасть в здания благодаря пандусами и имели возможность ездить в легковых такси.

На заседании были приняты изменения в законе, согласно которому инвалидов устраивают на квотируемые рабочие места. Из требований убрали пункт об обязательной регистрации по месту жительства в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ЗСК. У центров занятости населения появилось право вносить предложения об организациях, где вводят квоты для трудоустройства людей, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов.

Замминистра труда и соцразвития Сергей Гаркуша рассказал, что в закон «Об органах труда и занятости населения Краснодарского края» внесли изменения, согдасно которым центрам занятости предлагается разрешить сопровождение инвалидов при трудоустройстве, если они имеют существенные ограничения к труду по состоянию здоровья. Сотрудник, которого закрепляют за инвалидом, будет искать работу, согласовывать кандидатуры с работодателем и организовывать собеседования. Также от него требуется составлять маршруты до места работы и обратно, убедиться, что человек нормально себя чувствует на новом месте. Для оказания такой государственной услуги штат центров занятости нужно увеличить на 76 человек.