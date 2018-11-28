На Кубани изменили законы, чтобы упростить трудоустройство инвалидов и помочь им добраться до работы
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на планерном совещании 28 ноября приняли изменения в ряде законов о работе и транспортном обслуживании инвалидов
На 15-й сессии ЗСК депутаты рассмотрели вопросы доступности объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов. Депутаты подчеркнули, что необходимо следить, чтобы граждане, имеющие трудности с передвижением, могли попасть в здания благодаря пандусами и имели возможность ездить в легковых такси.
На заседании были приняты изменения в законе, согласно которому инвалидов устраивают на квотируемые рабочие места. Из требований убрали пункт об обязательной регистрации по месту жительства в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ЗСК.
У центров занятости населения появилось право вносить предложения об организациях, где вводят квоты для трудоустройства людей, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов.
Замминистра труда и соцразвития Сергей Гаркуша рассказал, что в закон «Об органах труда и занятости населения Краснодарского края» внесли изменения, согдасно которым центрам занятости предлагается разрешить сопровождение инвалидов при трудоустройстве, если они имеют существенные ограничения к труду по состоянию здоровья.
Сотрудник, которого закрепляют за инвалидом, будет искать работу, согласовывать кандидатуры с работодателем и организовывать собеседования. Также от него требуется составлять маршруты до места работы и обратно, убедиться, что человек нормально себя чувствует на новом месте. Для оказания такой государственной услуги штат центров занятости нужно увеличить на 76 человек.
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что на сессии приняли изменения социально важных законов.
«У нас 140 тыс. инвалидов работоспособного возраста, а работает только каждый пятый. Желающих трудиться наверняка намного больше, но не каждый может позволить себе добираться до работы по чисто физическим ограничениям. Теперь благодаря вносимым в краевое законодательство изменениям эти люди получат возможность трудиться, общаться с новыми людьми в коллективе», — заключил Юрий Бурлачко.
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