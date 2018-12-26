СК попросил помочь с поисками девушки, пропавшей в Чечне почти год назад

Следственные органы Чечни попросили помочь в установлении местонахождения пропавшей местной жительницы

Установлено, что 25-летняя уроженка Урус-Мартана Залина Джабраилова 20 января около 18:30 ушла из квартиры родной сестры в Грозном на улице Старосунженской, не взяв с собой паспорт или личные вещи. Девушка сообщила родственнице по телефону, что скоро вернется. После этого о ее судьбе ничего не известно.

Приметы Залины Джабраиловой: рост около 170 см, плотное телосложение, прямые крашеные светлые волосы, дугообразные брови, прямой нос, пухлые губы, темные глаза. Была в коричневом хиджабе, джинсовых тапочках без шнурков на белой подошве, на голове черный платок. При себе у девушки был черная сумочка с наплечным ремешком.

Правоохранителям не удалось установить местонахождение Джабраиловой на территории Чечни, поэтому есть вероятность, что она покинула республику.

По факту безвестного исчезновения девушки СК Чечни в апреле возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Всех, у кого есть какая-либо информация о Залине Джабраиловой, просят сообщить по телефону 8 (8712) 62-41-11, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.



