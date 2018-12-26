На Дону спустя 8 лет задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

Жителя Батайска Ростовской области обвинили в изнасиловании 13-летней школьницы

По данным следствия, в ноябре 2010 года в Батайске мужчина на улице схватил за рюкзак 13-летнюю девочку, которая шла из школы. Он перетащил ее в безлюдное место, где изнасиловал и совершил другие действия сексуального характера, после чего скрылся.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Однако так как злоумышленника не нашли по горячим следам, уголовное дело приостановили.

В 2018 году в результате работы экспертов-криминалистов удалось установить причастность к преступлению 55-летнего неоднократно судимого жителя Батайска. Его задержали и заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили 25 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.