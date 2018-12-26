В Сочи представили новый автомобиль Audi Q8

«Ауди Центр Сочи» представил новый автомобиль Audi Q8 – первый в истории марки полноразмерный купе-кроссовер

Мероприятие собрало владельцев автомобилей бренда и тех, кто хотел посмотреть новую модель.

«Audi Q8 — самая ожидаемая новинка этого года в линейке марки. Новый флагман экспрессивен и элегантен, сочетает в себе спортивные характеристики и универсальную практичность», — отметила руководитель PR-направления КЛЮЧАВТО Виктория Кирилишина.

Новый динамичный флагман из семейства «Q» предлагает набор опций, которые обеспечивают комфорт и безопасность на дороге. В стандартном оснащении Audi Q8 — высокопроизводительный бензиновый двигатель 3.0 TFSI с технологией умеренного гибрида mild hybrid и системой полного привода quattro с асимметричным динамическим распределением крутящего момента.

Q8 — это полноразмерный кроссовер с премиальным четырехдверным купе. У модели просторный салон, трансформируемое багажное отделение, передовая высокотехнологичная подвеска, там реализованы цифровая концепция управления и интеллектуальные системы помощи водителю.