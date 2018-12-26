Компания «Альпари» отметила 20-летний юбилей

Форекс-брокер «Альпари» подвел итоги работы за 20 лет существования

Компания прошла стадии развития от неизвестной региональной организации до одного из самых популярных во всем мире брендов, представляющих финансовые услуги. В направления деятельности компании входят услуги по интернет-трейдингу, проведение образовательных курсов, исследования в области финансового рынка, создание IT-продуктов и разных инструментов.

Сейчас «Альпари» является одним из пяти самых крупных брокеров во всем мире. Услугами компании пользуется 2 млн клиентов, ведущих деятельность в 150 странах мира. За период с 1 января по 1 декабря 2018 года оборот компании составил более 1,5 трлн долларов.

По словам одного из топ-менеджеров «Альпари» Андрея Дашина, компании удалось добиться успеха, потому что на старте деятельности была поставлена цель внедрять только лучшие международные продукты отрасли, разрабатывая собственные эксклюзивные продукты и сервисы. Также толчком для успеха стало то, что компания использует принципы здоровой конкуренции, что вызывает доверие у клиентов во всем мире, отметил Дашин.

В пресс-службе «Альпари» назвали преимущества компании, за счет которых она стала одним из лидеров на финансовом рынке мира:

более продвинутые продукты, куда входят разные инвестиционные и технологические решения;

современные технологии и эксклюзивные условия работы трейдеров;

возможность клиентам пользоваться последними разработками из области мобильных приложений или платформ, в их числе не менее 50 инструментов для торговли, среди которых разные типы счетов и множество способов ввода и вывода финансов;

предоставление аналитики и клиентской поддержки.

Около десяти лет назад Андрей Дашин стал одним из основоположников саморегулируемой организации валютного рынка. Также он выступил инициатором разработки правил и принципов работы отрасли. Наряду с другими специалистами компании «Альпари» он выдвигал предложения о принятии новых законов, регулирующих деятельность валютного рынка Форекс в России. В результате этого всего полтора года назад появилась компания «Альпари Форекс», которая оказывает трейдерские услуги и имеет лицензию Банка России.