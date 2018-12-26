Туапсинский морской порт отметил 120-летие
Туапсинскому морскому торговому порту 26 декабря исполнилось 120 лет
В день празднования юбилея ведущих работников предприятия наградили грамотами и благодарственными письмами от губернатора Кубани, министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, глав администраций Туапсинского района и Туапсе, администрации АО «ТМТП». Два работника порта были удостоены почетного звания «Заслуженный работник транспорта Кубани».
Президент Ассоциации морских торговых портов Олег Терехов в своем приветственном письме обратился к портовикам и отметил их профессиональные заслуги.
«Трудно переоценить значение южной портовой гавани России в экономике всего региона. На протяжении многих десятилетий вы держите высокую планку показателей перегрузки отечественных грузов, идущих практически на все мировые континенты. Впереди немало новых сложных и ответственных рубежей», — сказал Терехов.
На праздничном концерте перед коллективом выступили Краснознаменный ансамбль песни и пляски Черноморского флота из Севастополя и артисты Краснодарского края, рассказали в пресс-службе ТМТП.
Туапсинский морской торговый порт был образован 26 декабря 1898 года. Тогда в Туапсинской бухте начали строить молы, волнорезы и причалы. Сейчас ТМТП — современный, высокотехнологичный транспортный комплекс, который входит в десятку лучших отечественных портов.
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