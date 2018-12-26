Туапсинский морской порт отметил 120-летие

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Туапсинскому морскому торговому порту 26 декабря исполнилось 120 лет

В день празднования юбилея ведущих работников предприятия наградили грамотами и благодарственными письмами от губернатора Кубани, министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, глав администраций Туапсинского района и Туапсе, администрации АО «ТМТП». Два работника порта были удостоены почетного звания «Заслуженный работник транспорта Кубани».

Президент Ассоциации морских торговых портов Олег Терехов в своем приветственном письме обратился к портовикам и отметил их профессиональные заслуги.

«Трудно переоценить значение южной портовой гавани России в экономике всего региона. На протяжении многих десятилетий вы держите высокую планку показателей перегрузки отечественных грузов, идущих практически на все мировые континенты. Впереди немало новых сложных и ответственных рубежей», — сказал Терехов.

На праздничном концерте перед коллективом выступили Краснознаменный ансамбль песни и пляски Черноморского флота из Севастополя и артисты Краснодарского края, рассказали в пресс-службе ТМТП. 

Туапсинский морской торговый порт был образован 26 декабря 1898 года. Тогда в Туапсинской бухте начали строить молы, волнорезы и причалы. Сейчас ТМТП — современный, высокотехнологичный транспортный комплекс, который входит в десятку лучших отечественных портов.

Порты Туапсинский район Черное море
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее создадут министерство цифровой экономики
Рядом с Крымским мостом поставили кормушки для зимующих птиц
В Майкопе установили светомузыкальный фонтан с национальным орнаментом
В Дагестане отменили показ фильма о корейской поп-группе BTS
В Краснодаре 36-летний мужчина пропал без вести после встречи со своим знакомым
Буксир затонул во время шторма в Керчи

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале