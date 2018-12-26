Туапсинский морской порт отметил 120-летие

Туапсинскому морскому торговому порту 26 декабря исполнилось 120 лет

В день празднования юбилея ведущих работников предприятия наградили грамотами и благодарственными письмами от губернатора Кубани, министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, глав администраций Туапсинского района и Туапсе, администрации АО «ТМТП». Два работника порта были удостоены почетного звания «Заслуженный работник транспорта Кубани».

Президент Ассоциации морских торговых портов Олег Терехов в своем приветственном письме обратился к портовикам и отметил их профессиональные заслуги.

«Трудно переоценить значение южной портовой гавани России в экономике всего региона. На протяжении многих десятилетий вы держите высокую планку показателей перегрузки отечественных грузов, идущих практически на все мировые континенты. Впереди немало новых сложных и ответственных рубежей», — сказал Терехов.