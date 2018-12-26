В Краснодаре 36-летний мужчина пропал без вести после встречи со своим знакомым

В Краснодаре следователи начали проверку после исчезновения 36-летнего Сергея Гливанского

В правоохранительные органы 21 декабря обратилась жена мужчины. Она рассказала, что ее муж 20 декабря вышел из дома на улице 70‑летия Октября и уехал на белом автомобиле Mercedes-Benz на встречу со своим знакомым в сторону улицы Гаражной. После встречи краснодарец уехал в неизвестном направлении. С тех пор о нем ничего не известно, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В день исчезновения на мужчине были клетчатые брюки, болоньевая коричневая куртка, рубашка персикового цвета, коричневая кофта.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам 8 (861) 224-90-21 или 102.