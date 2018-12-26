Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковушек в Кавказском районе

В Кавказском районе 26 декабря произошло ДТП, в котором погибли два человека и еще трое пострадали

Авария произошла в 7:20 на 111-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Ставрополь. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Audi.

В результате аварии два пассажира 31 и 56 лет, которые находились в иномарке, погибли на месте. Оба водителя, а также пассажир отечественной легковушки получили травмы. Их госпитализировали.

По факту ДТП проводят проверку, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.