В Дагестане обрушился мост. Пострадали трое рабочих

В Дагестане 25 декабря после обрушения моста возбудили уголовное дело

В Буйнакске 25 декабря около 15:00 обрушился строящийся мост. Это произошло во время заливки бетона. В результате пострадали трое рабочих. Один из них получил тяжкий вред здоровью. Пострадавших доставили в больницу.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Это необходимо, что установить степень тяжести вреда здоровью пострадавших. Также проведут строительную экспертизу для выяснения точной причины возникновения обрушения. Правоохранители опрашивают очевидцев происшествия, изымают техническую и служебную документацию, в том числе в организации, проводившей ремонт, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.