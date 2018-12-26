Один человек погиб в любовом ДТП с грузовиком в Краснодаре
В Краснодаре утром 26 декабря произошло ДТП, в результате которого погиб один человек
Авария произошла в 6:00 на 142-м км Западного обхода.
По предварительным данным, 50-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-2107», правыми колесами зацепил край обочины. Машину занесло, она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком МАЗ.
В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. За рулем грузовика был 35-летний житель Славянска-на-Кубани, он не пострадал, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
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Ранним утром на Западном обходе не поделили дорогу 2 грузовика и легковушка, в результате чего случилось лобовое ДТП! - Автор сообщает, что все это могло случиться из-за начатого ремонта дороги (там какие-то проблемы с обозначением самого ремонта + незримые в ночи ФСКи..) - Со слов оператора, в легковом автомобиле погиб человек, официальная версия отсутствует. . Видео от подписчика. #Дтп #Чп #ДтпКраснодар #Краснодар
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