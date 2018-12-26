Один человек погиб в любовом ДТП с грузовиком в Краснодаре

В Краснодаре утром 26 декабря произошло ДТП, в результате которого погиб один человек

Авария произошла в 6:00 на 142-м км Западного обхода. По предварительным данным, 50-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-2107», правыми колесами зацепил край обочины. Машину занесло, она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком МАЗ.