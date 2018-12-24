В Волгодонске десятилетний мальчик провалился под лед и утонул

Ростовская область

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В Волгодонске Ростовской области 23 декабря ребенок провалился под лед и утонул

По предварительным данным, десятилетний школьник вместе с другом вышел на лед Цимлянского водохранилища. Через какое-то время лед провалился и мальчики оказались в воде. Один ребенок смог самостоятельно выбраться на берег. 24 декабря тело другого школьника вытащили из водоема.

Следователь осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу. Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

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