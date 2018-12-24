В Энеме на улице нашли тело девушки

Адыгея

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Следователи Адыгеи выясняют обстоятельство смерти 26-летней жительницы Тахтамукайского района

Мертвую девушку обнаружили в ночь на 23 декабря возле одного из домов в поселке Энем. На теле были телесные повреждения, характер нанесения которых выясняется, сообщили порталу Юга.ру в следственном отделе по Тахтамукайскому району СУ СКР по Адыгее.

Следователи рассматривают разные версии смерти, в том числе убийство.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

«Пока не установлена точная причина смерти девушки. В настоящее время проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, на основании которых будут сделаны выводы о происшествии», — рассказал порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет смерть Убийство
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