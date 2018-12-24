СК начал проверку после аварии с электричкой в Туапсинском районе

В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ проводит проверку после схода вагонов электропоезда в Туапсинском районе

В пресс-службе ведомства уточнили, что при аварии пострадали два человека — мужчина и женщина. Их доставили в больницу Белореченска. Следователи выехали на место происшествия, уточняются данные о произошедшем.