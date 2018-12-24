СК начал проверку после аварии с электричкой в Туапсинском районе
Краснодарский край Ксения Мареич
В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ проводит проверку после схода вагонов электропоезда в Туапсинском районе
В пресс-службе ведомства уточнили, что при аварии пострадали два человека — мужчина и женщина. Их доставили в больницу Белореченска.
Следователи выехали на место происшествия, уточняются данные о произошедшем.
Как писали Юга.ру, рано утром 24 декабря в Туапсинском районе возле ж/д станции Навагинская сошли с рельсов два вагона электрички. Ранее сообщалось, что пострадали три человека. По предварительным данным, инцидент произошел из-за схода селя.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.