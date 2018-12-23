Жителя Черкесска застрелили во время драки в караоке-зале

В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после убийства 37-летнего местного жителя в кафе

Убийство произошло 21 декабря около 2:30 в караоке-зале кафе «Гранд Хаят», расположенном на улице Первомайской. Несколько молодых людей устроили потасовку, переросшую в драку. Во время нее один из мужчин начал стрелять в жителя аула Верхняя Теберда. Он получил огнестрельное ранение грудной клетки, в результате которого умер.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).

Личность мужчины, который устроил стрельбу, устанавливают. Его разыскивают. Граждан, которые знают об этом происшествии, просят звонить по телефонам: 8 (928) 396-50-42 и 8 (8782) 28-12-93.

Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Карачаео-Черкесии.