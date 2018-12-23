УАЗ из-за тумана упал с обрыва в Ейском районе. Погибли два человека и один пострадал

Краснодарский край

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В Ейском районе 22 декабря автомобиль УАЗ упал с обрыва из-за сильного тумана

Сообщение об этом поступило в полицию около 16:00. ДТП произошло в 12 км от поселка Шиловка, на трассе в сторону станицы Камышеватской, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, 63-летний водитель УАЗ из-за тумана не увидел обрыв и съехал с него. В результате погибли двое пассажиров 63 и 58 лет. Водитель получил травмы, его доставили в больницу.

По факту происшествия проводят проверку.

ДТП Ейский район
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