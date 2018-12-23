Среди погибших на шахте в Соликамске был рабочий из Краснодарского края

В Соликамске Пермского края 22 декабря во время пожара на шахте погибли девять человек

Среди погибших был 34-летний Виктор Кнаук из Краснодарского края, пишет «Российская газета».

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края сообщили, что в Соликамск начали прибывать первые родственники погибших. Их размещают в муниципальном лагере «Лесная сказка». Ожидают приезд семьи погибшего из Краснодарского края.

Администрация Пермского края выделит каждой семье погибшего, вне зависимости от региона, по 1 млн рублей. В Пермском крае 24 декабря объялен днем траура.