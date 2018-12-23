Среди погибших на шахте в Соликамске был рабочий из Краснодарского края
В Соликамске Пермского края 22 декабря во время пожара на шахте погибли девять человек
Среди погибших был 34-летний Виктор Кнаук из Краснодарского края, пишет «Российская газета».
В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края сообщили, что в Соликамск начали прибывать первые родственники погибших. Их размещают в муниципальном лагере «Лесная сказка». Ожидают приезд семьи погибшего из Краснодарского края.
Администрация Пермского края выделит каждой семье погибшего, вне зависимости от региона, по 1 млн рублей. В Пермском крае 24 декабря объялен днем траура.
Днем 22 декабря на руднике завода «Уралкалий» произошел пожар. Из шахты удалось вывести восемь человек. Однако еще девять горняков были отрезаны от ствола шахты открытым огнем и задымлением. В результате они погибли.
Представители предприятия рассказали, что возгорание было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты.
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