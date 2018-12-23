Фура сгорела рядом с гипермаркетом в Краснодаре

В Краснодаре на улице Новороссийской 22 декабря сгорел грузовик

Заявка о возгорании поступила спасателям в 18:54. Им рассказали, что рядом с торговым центром «СБС Мегамолл» и гипермаркетом «Леруа Мерлен» горит фура. Пламя потушили в 19:17. В результате сгорели кабина машины и прицеп. Площадь возгорания составила 15 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет. В тушении были задействованы шесть человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.