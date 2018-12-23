Кадыров не видит себя в должности президента РФ и хочет завершить карьеру на посту главы республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров 22 декабря заявил, что хочет завершить карьеру в должности руководителя республики

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что не видит себя в должности министра федерального ведомства, а также в роли президента России. По словам Кадырова, он человек не такого уровня.

Рамзан Кадыров занимает должность главы Чечни с 2007 года. Его переизбрали на парламентских в 2011 году. Также он победил на прямых выборах в 2016 году. Тогда Кадыров набрал более 97,5% голосов, сообщает РБК.