Кадыров не видит себя в должности президента РФ и хочет завершить карьеру на посту главы республики

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 22 декабря заявил, что хочет завершить карьеру в должности руководителя республики

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Об этом он рассказал в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что не видит себя в должности министра федерального ведомства, а также в роли президента России. По словам Кадырова, он человек не такого уровня.

Рамзан Кадыров занимает должность главы Чечни с 2007 года. Его переизбрали на парламентских в 2011 году. Также он победил на прямых выборах в 2016 году. Тогда Кадыров набрал более 97,5% голосов, сообщает РБК.

Как писали Юга.ру, Рамзан Кадыров в 2012 году заявил, что уйдет из политики, когда достигнет поставленных целей.

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