В Новороссийске 5-летний мальчик вылез в окно и гулял по крыше пристройки. На его мать завели дело

Краснодарский край

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В Новороссийске проводят проверку после того, как спасатели сняли с крыши пристройки 5-летнего ребенка

О том, что на крыше пристройки многоэтажного дома ходит ребенок, в полицию сообщили местные жители. Туда прибыли сотрудники МЧС, они сняли мальчика и доставили в больницу для обследования.

«Было установлено, что 5-летний мальчик вылез в окно на крышу, когда мать находилась в другой комнате. В отношении женщины составлен административный материал по статье 5.35 КОАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полиция проводит по данному факту проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Дети Новороссийск
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