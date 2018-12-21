В Новороссийске 5-летний мальчик вылез в окно и гулял по крыше пристройки. На его мать завели дело
В Новороссийске проводят проверку после того, как спасатели сняли с крыши пристройки 5-летнего ребенка
О том, что на крыше пристройки многоэтажного дома ходит ребенок, в полицию сообщили местные жители. Туда прибыли сотрудники МЧС, они сняли мальчика и доставили в больницу для обследования.
«Было установлено, что 5-летний мальчик вылез в окно на крышу, когда мать находилась в другой комнате. В отношении женщины составлен административный материал по статье 5.35 КОАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Полиция проводит по данному факту проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
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