В ДТП на подъезде к «Архызу» погибли три человека

В Карачаево-Черкесии три человека погибли и три пострадали в ДТП с участием трех автомобилей

Авария произошла около 23:30 20 декабря на 9-м км автодороги Черкесск — Хабез подъезд к МЦО «Архыз».

«Водитель автомашины ГАЗ-31105, 40-летний житель а. Эльбурган, выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с ВАЗ-2114 под управлением 23-летнего жителя а. Зеюко, после чего врезался в ВАЗ-21074, за рулем которого находился 35-летний житель а. Бесленей», — сообщили в пресс-службе МВД по КЧР.

На месте ДТП погибли водители «Волги» и «Жигулей» и пассажир — 31-летняя жительница Бесленея. Два пассажира «семерки» и один пассажир «Волги» доставлены в больницу.

По факту инцидента проводится проверка.