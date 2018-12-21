В Кабардино-Балкарии задержали мужчину, который задушил таксиста на Ставрополье и угнал его машину

Ставропольский край

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против мужчины, который задушил водителя такси

Следователям 19 декабря сообщили об исчезновении 57-летнего таксиста. Мужчина рано утром уехал из дома на своей машине, а ночью в районе села Пелагиады Шпаковского района нашли его тело с признаками удушения.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следователи установили подозреваемого и предположили, что он уехал на автомобиле погибшего в другой регион. Злоумышленника задержали в Кабардино-Балкарии. Установлено, что он успел совершить разбойное нападение. В республике также нашли машину таксиста — преступник сжег ее.

Расследование дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следственный комитет Убийство
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