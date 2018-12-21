Два человека пострадали в ДТП в Северском районе

В Северском районе утром 21 декабря произошла авария с участием двух машин

Авария произошла в 8:00 на 22-м км трассы Федоровская — Северская. По предварительным данным, 44-летний водитель машины «ВАЗ-21102» не уступил дорогу на перекрестке автомобилю Hyundai Accent.