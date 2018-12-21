Два человека пострадали в ДТП в Северском районе
В Северском районе утром 21 декабря произошла авария с участием двух машин
Авария произошла в 8:00 на 22-м км трассы Федоровская — Северская.
По предварительным данным, 44-летний водитель машины «ВАЗ-21102» не уступил дорогу на перекрестке автомобилю Hyundai Accent.
В результате столкновения получили травмы водитель отечественной машины и 29-летняя девушка, которая находилась за рулем иномарки. Обоих пострадавших госпитализировали, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
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