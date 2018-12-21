Два человека погибли в аварии с КамАЗом в Крымском районе
В Краснодарском крае 20 декабря произошло ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа
Авария произошла в 18:30 в районе 123-го км трассы трассы Краснодар — Верхнебаканский на выезде из поселка Нижнебаканского.
По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21140» выехал на встречку и столкнулся с грузовым КамАЗом с полуприцепом.
В результате ДТП 44-летняя пассажирка «ВАЗ-21140» погибла на месте, водитель легковушки скончался по дороге в больницу, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
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