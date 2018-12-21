Машина сбила двух детей в Сочи

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи 20 декабря автомобиль наехал на двух детей

ДТП произошло около 21:20 на улице Демократической в районе дома № 52. По предварительным данным, водитель машины Opel Astra наехал на двух детей одного года и четырех лет. Они переходили дорогу справа налево по ходу движения в неположенном месте.

В отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи сообщили, что пешеходы нарушили правила дорожного движения.

Дети ДТП Сочи
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