Машина сбила двух детей в Сочи
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Адлерском районе Сочи 20 декабря автомобиль наехал на двух детей
ДТП произошло около 21:20 на улице Демократической в районе дома № 52. По предварительным данным, водитель машины Opel Astra наехал на двух детей одного года и четырех лет. Они переходили дорогу справа налево по ходу движения в неположенном месте.
В отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи сообщили, что пешеходы нарушили правила дорожного движения.
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