На благотворительной елке «Дом-Сюрприз» в Краснодаре собрали средства для слепых детей

Краснодарский край

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В Краснодаре 16 декабря прошел детский праздник, организованный благотворительным детским фондом «АНАСТАСИЯ». Собранные средства направят на помощь слепым детям

Мероприятие состоялось в доме торжественных приемов «Весенний дворец», где на трех этажах расположились различные активности для гостей праздника: шоу, мастер-классы, анимационная программа, сладкие подарки.

Новогоднюю благотворительную елку посетили 440 человек. Вход был по благотворительным билетам. Организаторам удалось собрать 443 тыс. 631 рубль. Эти деньги пойдут на помощь слепым музыкально одаренным ребятам.

© Фото предоставлено благотворительным фондом «АНАСТАСИЯ»
© Фото предоставлено благотворительным фондом «АНАСТАСИЯ»
© Фото предоставлено благотворительным фондом «АНАСТАСИЯ»
© Фото предоставлено благотворительным фондом «АНАСТАСИЯ»

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Подопечные фонда «АНАСТАСИЯ» дети-инвалиды по зрению — ученики единственной в России специализированной музыкальной школы слепых и слабовидящих детей в Армавире. Ежегодно ребята принимают участие в стипендиальном фестивале-конкурсе Primavera. 10 победителей получают именные стипендии, которые помогают им развить талант: пройти дополнительное обучение в творческих школах, участвовать в семинарах, конкурсах, фестивалях, концертах федерального и мирового уровня.

Благотворительность Краснодар

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