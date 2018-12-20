Школьник умер на уроке физкультуры в Дербенте
В Дербенте выясняют обстоятельства гибели 15-летнего школьника во время урока физкультуры в одной из школ города
Инцидент произошел днем 20 декабря в школе № 21.
«По предварительным данным, во время занятий на уроке физической культуры ученик 9 класса почувствовал недомогание и спустя некоторое время скончался. Проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.
Отмечается, что в рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения и установлены все обстоятельства произошедшего.
Глава города Хизри Абакаров прокомментировал инцидент в своем инстаграме. По его словам, школьник Данила Бодров скончался на глазах у своих одноклассников во время урока.
«Как мне сказали, у мальчика были проблемы с сердцем, до этого года он был освобожден от физкультуры, однако в 2018 году ему дали разрешение на занятия спортом. Мы создадим комиссию при администрации и также проведем полное разбирательство случившегося», — написал Абакаров.
Он добавил, что администрация Дербента окажет помощь в организации похорон.
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