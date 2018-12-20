Школьник умер на уроке физкультуры в Дербенте

В Дербенте выясняют обстоятельства гибели 15-летнего школьника во время урока физкультуры в одной из школ города

Инцидент произошел днем 20 декабря в школе № 21.

«По предварительным данным, во время занятий на уроке физической культуры ученик 9 класса почувствовал недомогание и спустя некоторое время скончался. Проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

Отмечается, что в рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения и установлены все обстоятельства произошедшего.

Глава города Хизри Абакаров прокомментировал инцидент в своем инстаграме. По его словам, школьник Данила Бодров скончался на глазах у своих одноклассников во время урока.

«Как мне сказали, у мальчика были проблемы с сердцем, до этого года он был освобожден от физкультуры, однако в 2018 году ему дали разрешение на занятия спортом. Мы создадим комиссию при администрации и также проведем полное разбирательство случившегося», — написал Абакаров.

Он добавил, что администрация Дербента окажет помощь в организации похорон.