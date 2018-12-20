В Кабардино-Балкарии легковушка врезалась в опору ЛЭП и загорелась, погибли три человека

Кабардино-Балкария

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В Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло ДТП с тремя погибшими

Авария случилась около 16 часов 20 декабря между населенными пунктами Псынабо и Псыкод.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099 съехал с проезжей части дороги и допустил наезд на опору ЛЭП. В результате происшествия произошло возгорание», — сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

В результате три пассажира «девяносто девятой» скончались на месте, а водитель — житель Нальчика 1996 года рождения — госпитализирован с травмами.

Пожар на месте происшествия потушили. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

ДТП
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