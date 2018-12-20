В Новороссийске перевернулась лодка с тремя пассажирами
Сотрудники МЧС 20 декабря сообщили, что в море в районе Мысхако перевернулась лодка
В дежурную часть МЧС по Новороссийску поступило сообщение о том, что в районе поселка Мысхако опрокинулась резиновая лодка. На борту находилось три человека.
На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы. Они отбуксировали лодку к берегу. Люди, находившиеся на борту, не нуждались в медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в августе в Темрюкском районе на экскурсии перевернулась лодка с 11 пассажирами. На борту находилось 22 человека вместо положенных 11. Позже в отношении водителя возбудили уголовное дело.
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