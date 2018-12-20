В Новороссийске перевернулась лодка с тремя пассажирами

Сотрудники МЧС 20 декабря сообщили, что в море в районе Мысхако перевернулась лодка

В дежурную часть МЧС по Новороссийску поступило сообщение о том, что в районе поселка Мысхако опрокинулась резиновая лодка. На борту находилось три человека.

На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы. Они отбуксировали лодку к берегу. Люди, находившиеся на борту, не нуждались в медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.