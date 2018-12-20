В Новороссийске перевернулась лодка с тремя пассажирами

Краснодарский край

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Сотрудники МЧС 20 декабря сообщили, что в море в районе Мысхако перевернулась лодка

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В дежурную часть МЧС по Новороссийску поступило сообщение о том, что в районе поселка Мысхако опрокинулась резиновая лодка. На борту находилось три человека. 

На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы. Они отбуксировали лодку к берегу. Люди, находившиеся на борту, не нуждались в медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, в августе в Темрюкском районе на экскурсии перевернулась лодка с 11 пассажирами. На борту находилось 22 человека вместо положенных 11. Позже в отношении водителя возбудили уголовное дело.

МЧС Новороссийск Черное море
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