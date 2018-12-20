В Ейске истребитель при взлете уронил топливные баки

Краснодарский край

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В Ейске 20 декабря с самолета МиГ-29 на территорию бывшего молзавода упали топливные баки

Инцидент произошел около 10:15. Очевидец Юрий Волощук рассказал газете «Приазовские степи», что услышал гул от самолета, скрытого в облаках. Затем неподалеку упали с неба два предмета продолговатой формы. Мужчина подошел ближе и обнаружил, что это топливные баки, а в воздухе пахло керосином. Волощук сообщил о случившемся в экстренные службы.

На место прибыла оперативная группа администрации Ейского района под руководством главы муниципалитета Юрия Келембета, городская служба спасения и военная полиция. На месте падения работают экологи, Роспотребнадзор, спасатели и полицейские.

В пресс-службе Южного военного округа газете рассказали, что самолет взлетал с аэродрома Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ. В результате падения дополнительных топливных баков никто не пострадал. Проводится раследование.

Авиация Ейский район
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В Ейске истребитель при взлете уронил топливные баки

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