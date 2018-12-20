В Адыгее мужчина погиб при пожаре в деревообрабатывающем цеху

В станице Абадзехской Майкопского района 19 декабря в результате пожара в деревообрабатывающем цеху погиб мужчина

Возгорание случилось 19 декабря около 7:20 на улице Кирпичной. При тушении огня было обнаружено тело, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее. Личность погибшего устанавливают следователи. Органы дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Адыгее проводят проверку по факту пожара в цехе. Предположительно, он произошел из-за короткого замыкания электроприбора.

Также ночью 19 декабря пожарные потушили пожар в частном доме на хуторе Свободный труд Шовгеновского района. Еще один случай возгорания с пострадавшим произошел ночью 18 декабря в поселке Яблоновском на улице Кочубея. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

«Горели три сарая на площади 40 кв. метров. В результате пожара был травмирован 47-летний местный житель. Он получил ожоги и был госпитализирован в лечебное учреждение Краснодара», — сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Адыгее Андрей Колесник.