Водитель и пассажиры маршрутки пострадали в ДТП в Ставрополе

Ставропольский край

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В Ставрополе 19 декабря произошло ДТП с участием маршрутки, в котором пострадали четыре человека

Авария произошла около 20 часов на пересечении улиц Льва Толстого и Мира.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo при повороте налево не уступил дорогу пассажирскому транспортному средству. В результате происшествия водитель и три пассажира маршрутного такси с травмами доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Ставропольскому краю.

Выяснилось, что за рулем иномарки находился 52-летний местный житель, который не является злостным нарушителем ПДД. Оба водителя в момент ДТП были трезвы, уточнили в ведомстве.

Обстоятельства и степень ответственности участников ДТП уточняются.

ДТП Общественный транспорт Ставрополь
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