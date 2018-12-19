Водитель и пассажиры маршрутки пострадали в ДТП в Ставрополе
В Ставрополе 19 декабря произошло ДТП с участием маршрутки, в котором пострадали четыре человека
Авария произошла около 20 часов на пересечении улиц Льва Толстого и Мира.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo при повороте налево не уступил дорогу пассажирскому транспортному средству. В результате происшествия водитель и три пассажира маршрутного такси с травмами доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Ставропольскому краю.
Выяснилось, что за рулем иномарки находился 52-летний местный житель, который не является злостным нарушителем ПДД. Оба водителя в момент ДТП были трезвы, уточнили в ведомстве.
Обстоятельства и степень ответственности участников ДТП уточняются.
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