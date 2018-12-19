В ДТП с участием автобуса под Новороссийском погибла водитель лековушки

Под Новороссийском вечером 19 ноября произошло ДТП, в котором погибла водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с пассажирским автобусом

Авария произошла около 17:40 на автодороге Краснодар — Новороссийск.

«По предварительным данным, женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем Daihatsu, не справилась с управлением, допустила выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом Scania с 15 пассажирами в салоне», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель иномарки скончалась на месте. Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали, их пересадили в другой автобус.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства происшествия.