В ДТП с участием автобуса под Новороссийском погибла водитель лековушки
Под Новороссийском вечером 19 ноября произошло ДТП, в котором погибла водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с пассажирским автобусом
Авария произошла около 17:40 на автодороге Краснодар — Новороссийск.
«По предварительным данным, женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем Daihatsu, не справилась с управлением, допустила выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом Scania с 15 пассажирами в салоне», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП водитель иномарки скончалась на месте. Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали, их пересадили в другой автобус.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Статьи ПартнерскийРабота экспортных компаний в условиях санкций и эмбарго
Разъяснения от Ак Барс Банка
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.