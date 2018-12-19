В ДТП с участием автобуса под Новороссийском погибла водитель лековушки

Краснодарский край

Распечатать

Под Новороссийском вечером 19 ноября произошло ДТП, в котором погибла водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с пассажирским автобусом

Авария произошла около 17:40 на автодороге Краснодар — Новороссийск.

«По предварительным данным, женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем Daihatsu, не справилась с управлением, допустила выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом Scania с 15 пассажирами в салоне», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель иномарки скончалась на месте. Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали, их пересадили в другой автобус.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ДТП Новороссийск Общественный транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Полиция объявила в розыск уволившегося дистанционного главного архитектора Ялты
В ДТП с участием автобуса под Новороссийском погибла водитель лековушки
Мэр Кореновска Пергун возглавит Динской район
Мэром Белореченска стал 31-летний Александр Абрамов
Госдума приняла закон об отмене роуминга в России
В Краснодаре откроется еще один супермаркет «Табрис»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале