Главы Белореченска и Белореченского района покинули свои посты

В Белореченском районе и Белореченске 23 октября сменились руководители администраций

Утром состоялось заседание 69-й внеочередной сессии Совета Белореченского городского поселения, где 25 депутатов поддержали увольнение главы Белореченска Александра Шаповалова. Исполняющим обязанности главы назначили его заместителя главы городского поселения Александра Абрамова.

В городе объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Он состоится 17 декабря.

Через час прошла и 3-я внеочередная сессия Совета Белореченского района из-за того, что глава муниципального образования Дмитрий Федоренко подал в отставку. Его решение одобрили 28 депутатов районного совета. Исполняющим обязанности главы района стал Александр Шаповалов, который часом ранее покинул пост главы Белореченска. Конкурс на должность главы района состоится 21 декабря, сообщает пресс-служба администрации района.