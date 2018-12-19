Мэр Кореновска Пергун возглавит Динской район

Покинувший пост мэра Кореновска Евгений Пергун после победы в конкурсе «Лидеры Кубани» возглавит Динской район Кубани

«Вчера я сложил с себя полномочия мэра Кореновска. Это связано с переходом на работу в Динской район, устраиваюсь первым заместителем главы района. С 20 декабря буду временно исполнять обязанности главы района», — цитирует Пергуна ТАСС .

Как сообщали Юга.ру, прежний руководитель Динского района Сергей Пономарев, проработавший на этой должности с декабря 2017 года, подозревается в получении взятки от застройщика. На момент его задержания неделю назад в пресс-службе администрации муниципалитета сообщали, что официально он находится в отпуске.

Кто такой Евгений Пергун

Евгений Пергун родился в 1982 году в Кореновске, в 2004 году окончил Кубанский государственный технический университете по специальности «инженер», в 2013 году — Кубанский социально-экономический университет по специальности «юриспруденция».

С 2005 по 2011 годы был депутатом городского совета Кореновска, в 2011 году занял должность замглавы города по вопросам строительства, архитектуры, благоустройства и ЖКХ, а в 2012 году стал мэром. До этого работал на предприятии ЗАО «Райпищекомбинат», менеджером в ООО «Юг-Меридиан» и юрисконсультом в ООО «Престиж» в станице Динской.