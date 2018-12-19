В Краснодаре откроется еще один супермаркет «Табрис»

Краснодарский край

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В краснодарском микрорайоне Энка 22 декабря состоится открытие супермаркета сети «Табрис»

В новом супермаркете сделают упор на продукцию своего производства: готовые блюда, салаты, мангал, кондитерские изделия и выпечка из собственной пекарни. Для покупателей сделают зону фудкорта прямо в магазине.

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В ассортименте торговой точки будут сезонные фрукты и овощи от местных поставщиков, а также фермерские молочные продукты.

Торжественное открытие магазина на улице Кореновской, 2 начнется в 10:00. Гостям предложат дегустацию блюд собственного производства «Табриса», сувениры и подарки, подготовят фотозону, конкурсы от партнера и аквагрим. Праздник продлится до 23 декабря, сообщили в пресс-службе сети супермаркетов «Табрис».

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