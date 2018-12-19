Пятилетний мальчик и пенсионерка погибли при пожаре в Новокубанском районе

В Новокубанском районе 19 декабря следователи начали проверку после гибели двух человек во время пожара

Возгорание произошло в станице Советской на улице Восточной. Около 9:00 соседи увидели, что горит дом, где жили 66-летняя пенсионерка, ее 41-летняя дочь с детьми. Во время пожара матери ребенка не было дома.

После локализации огня спасатели нашли тела пожилой женщины и пятилетнего мальчика. Следствие полагает, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.